نائب الغرفة التجارية بالإسماعيلية: حلوى المولد بتخفيضات 30٪ فى معرض أهلًا مدارس

أعلن جلال أبو الطاهر، نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية، عن توافر حلوى المولد النبوي الشريف بتخفيضات تصل إلى 30 ٪ في معرض أهلًا مدارس بالإسماعيلية.

وقال : إنه تيسيرًا على المواطنين والمترددين على المعرض، تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية وحلوى المولد النبوي بتخفيضات تتراوح من 25 % إلى 30 % وبجودة مميزة.

كما أشار " أبو الطاهر " إلى مدى الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين على معرض أهلًا مدارس 2023، وردود أفعالهم الإيجابية، مؤكدًا أن التخفيضات حقيقية وهناك متابعة مستمرة من أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية، وأسامة العدوي، نائب ثان الغرفة، وسعيد شعيب، سكرتير الغرفة ووائل عبدالعزيز، أمين الصندوق، وأحمد سامي سليم، أمين صندوق مساعد الغرفة.

شهد معرض أهلًا مدارس المقام بالشيخ زايد، وسط إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد.

ويهدف معرض أهلًا مدارس 2023، إلى تقديم مستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة وذلك قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وأيضًا المنتجات الغذائية، كما يشتمل المعرض على مفاجآت أخرى مقدمة من المنظمين.