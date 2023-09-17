محمد صلاح يفتح النار على أوسوريو بعد هزيمة الزمالك من أرتا سولار

فتح محمد صلاح نجم الزمالك السابق النار على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد هزيمة الفارس الأبيض من فريق أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو ساهم في خسارة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغييراته داخل الملعب، الفريق كان ماشي كويس في الشوط الأول"

وأضاف: "مش لازم تغير 4 أو 5 كل ماتش، لازم حد يكلمه ويفهمه، ويقوله إن التغييرات بتاعتك غلط".

واختتم: "في مدرب بيحارب على المكسب وفي مدرب بيقضيها ودلوقتي أوسوريو بيقضيها".

الزمالك يخسر من أرتا سولار بهدفين

وتعرض الزمالك للهزيمة على يد أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما ظهر أمس السبت بذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.