السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة "سلة الزمالك" استعدادًا للموسم الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الإعلان عن قائمة الفارس الأبيض التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

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وضمت قائمة الزمالك 17 لاعبا منهم 13 لاعبا فوق السن و 4 لاعبين تحت السن.

وجاءت قائمة "سلة الزمالك" كالتالي:-

وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد  وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن  وادهم اليدا.

وأيضًا أحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة.

بينما تحت السن كل من:

زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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