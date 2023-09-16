مصطفى كامل يخصص نصف مليون جنيه لحلوى المولد لأعضاء النقابة

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على تفجير مفاجأة لأعضاء النقابة، بالإعلان عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلاوة المولد، وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة.

وكتب مصطفى كامل منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا فيه: “صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله ولأول مرة أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات”.

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وأضاف نقيب المهن الموسيقية: “الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)”.

وتابع: "تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وأكد الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، قائلًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية.

واختتم مصطفى كامل، قائلًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتي أرحل عن هذا الكيان.

وكان أصدر النجم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية 3 قرارات هامة، وذلك للحفاظ على الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

كانت أولى هذه القرارات، إيقاف كل من: عمر كمال وحمو بيكا أسبوعًا عن العمل وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بسبب تقديمهما فيديو يتضمن ألفاظ مسيئة نشرها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ثانى القرارات، منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

وجاءت ثالث القرارات، تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضاؤها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجًا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط ولكن نجاح وقيمة وعطاء.

وأضاف مصطفى كامل: الفنان وليد توفيق حقق نجاحًا كبيرًا بحفله في مهرجان القلعة وشيء مشرف للفن.

وقال مصطفى كامل خلال تكريمه الفنان وليد توفيق: «شرف لنقابة المهن الموسيقية أن تكرم فنان بحجم وليد توفيق، له تاريخ طويل فني كبير، وأثرى الحياة الفنية بأعماله التي ستعيش لعقود من الزمان».

وأضاف مصطفى كامل: وليد توفيق مثال جيد لكل الفنانين، ويجب أن يتعلم منه كل فنان شاب، وأنه مدمن وحدة عربية، ويتمنى تكريم كل رموز الفن العربي في كل مكان.

كرم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، الفنان وليد توفيق؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وأكد وليد توفيق إنه سعيد بهذا التكريم، مؤكدا أنه جرى تكريمه من أماكن كثيرة، ولكن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

وأضاف أنه يهدي تكريمه من نقابة المهن الموسيقية للصحافة سواء المصرية أو اللبنانية.

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريمًا وتقديرًا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفًا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

وأشار أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصرى وعربي قدم مشوارًا ساميًا علي المستوي الفني والأخلاقي.

ومن المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء.

أبدي الفنان وليد توفيق سعادته بحفل مهرجان القلعة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب وليد توفيق قائلًا: «شكرا جمهوري الحبيب في مصر الغالية على قلبي.. شكرا لدار الأوبرا المصرية على حفاوة الاستقبال وروعة التنظيم في ليلة لا تنسى.. شكرا لمختلف وسائل الإعلام في مصر ولبنان والوطن العربي على جهودهم لتغطية هذه الليلة الرائعة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء».

أعرب المطرب وليد توفيق، عن سعادته بالمشاركة في حفل مهرجان القلعة الدولي مؤكدًا أنها تعني له الكثير، مقدمًا الشكر إلى دار الأوبرا التي أتاحت له الالتقاء بجمهوره في مصر بعد انقطاع 5 سنوات تقريبًا.

وأضاف وليد توفيق، أنه لمس تغييرًا عظيمًا في الأوضاع الفنية بمصر، وسط إيجابية واضحة وعمار وفرح جديد رغم المآسي التي يمر بها الوطن العربي، متابعًا أنه تعامل مع كبار النجوم في مصر.

وتابع وليد توفيق أنه يفعل كل ما بوسعه حين يقدم عملًا جديدًا؛ لأنه يحب الغناء والمسرح والناس، مشددًا على أنه أجرى العديد من البروفات؛ لأنه تعاون مع فرقة مصرية، وهذا أعطى له الوقت لتنفيذ البروفات.

وكان حرص الفنان وليد توفيق على مشاركة فيديو له من بروفات حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وكتب وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: “من بروفات حفل الليلة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الحبيبة مصر.. كونوا على الموعد الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة”.

وكان قال وليد توفيق: جمهوري الحبيب في مصر الحبيبة، موعدي معكم السبت الثاني من سبتمبر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الساعة العاشرة مساء.

وقدم وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها "أسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو"

من ناحية أخرى، استقبل الفنان وليد توفيق، العزاء، فى ابن شقيقه توفيق محمد فواز توتونجى، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين من الساعة الخامسة عصرًا ولمدة ساعتين فقط، بمسجد الرحمن الضناوي في طرابلس.

وكشف الفنان اللبناني وليد توفيق، عن وفاة ابن شقيقه توفيق محمد فواز توتونجى في لبنان.

وأكد وليد توفيق عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: صلاة الجنازة من مسجد طينال بعد صلاة الظهر، بالإضافة إلي أن يقام العزاء يوم الخميس والجمعة بمسجد الرحمن الضناوى فى طرابلس.

وكان طرح المطرب اللبناني وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أصحاب السعادة”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية":

الجو الحلو اللي زي ده

بيخلي القلب فرحان كده

الضحكة بتعلى ومطولة

والفرحة معانا ومكملة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

ويابخت الدنيا بينا

ويا حظه اللي يلاقينا

إحنا صحاب السعادة

عارفانا وبتنادينا

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

عايشين الدنيا من قلبنا

ومفيش ولا حاجة بتهزنا

لو جالنا الحزن بنطنشه

ويغني معانا ونفرفشه

يالله..يالله

السقفه الحلوة نعلى بيها

أغنية ياعسل وليد توفيق

طرح وليد توفيق حديثًا أغنية ياعسل، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:"يا عسل ومكرر انا مش مضرر قلبي معاك ما طلعلوش حس انا جاي مكرر وبقول وبكرر اني فاضيلك وهحبك بس يا جميل اه يا سيدي يا تقيل يا تقيل عبرنا حتلين على ايدي مساكين مساكين قدرنا يا عيون مشكلة عامله بلاوي متلتله كل يومين بتوقع حد يا مساء الهوا يا جمال واستوى انت هزار ولا انت بجد".

وليد توفيق

أغنية دكتور في الحب وليد توفيق

بجانب أغنية دكتور في الحب التي اجتازت حاجز المليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها:"دللنا وحبيناه كبرناه على ايدينا ده الشوق اللي فعنينا ياما دوب حلوين بتعاند ليه فهواك ارجع ده الشوق وراك حتدوب سهر و ترجع وعيونك مشتاقين يا قمر ده انت بتقسى على مين على راحتو سيبو يكبرلو يومين ده قبلك علم كل العاشقين دكتور

في الحب بقالي سنين وانت كده عاجبني طب راحتك عذبني اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس اسمعني بقلك ايه يا جميل يإما تبعد ياما تميل حتتعب قلبي وراك والشوق حخليك فيا تقول مواويل يا قمر ده انت بتقسى على مين على راحتو سيبو يكبرلو يومين ده قبلك علم كل العاشقين دكتور

في الحب بقالي سنين وانت كده عاجبني طب راحتك عذبني اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس يا قمر ده انت بتقسى على مين ده قبلك علم كل العاشقين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس".