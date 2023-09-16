للنساء.. لا تشربي القهوة أثناء الدورة الشهرية لهذا السبب

يمكن أن يوفر كوب من القهوة في الصباح شحنة من الحيوية والمزاج الجيد، ولكن أثناء الحيض، يمكن أن يساهم هذا المشروب في تدهور صحة المرأة ، ذكرت ذلك طبيبة أمراض النساء تاتيانا كوليدوفا في مقابلة مع MedicForum، أن شرب القهوة يمكن أن يزيد من تقلصات الدورة الشهرية والألم الذي تعاني منه العديد من النساء.

وأشارت الطبيبة نقلاً عن الدراسات إلى أن "الكافيين يمكن أن يعطل التوازن الهرموني بل ويؤدي إلى تفاقم الأعراض غير السارة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية".

ووفقا للطبيبة، فإن النساء اللاتي يعانين من الدورة الشهرية - وهي تدهور في الصحة البدنية والنفسية بسبب الحيض - يجب عليهن تجنب شرب القهوة خلال هذه الفترة.

وأوضحت كوليدوفا: أن الكافيين يسبب زيادة في مستوى هرمون الكورتيزول الذي يفرز في المواقف العصيبة يؤدي هذا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ومن ثم مستويات الأنسولين، مما يتسبب في تقلب مستويات السكر في الدم، حيث يرتفع أولاً ثم ينخفض تساهم هذه التقلبات في تقلب المزاج، والتعب الشديد، والصداع، كما تزيد من أعراض الدورة الشهرية النموذجية، بما في ذلك تقلب المزاج، والأرق، والقلق، وآلام البطن والتشنجات.

وفي فترة ما بعد الإباضة وقبل الحيض، تصبح النساء أكثر حساسية لتقلبات نسبة السكر في الدم بسبب زيادة مستويات هرمون البروجسترون. أي أنهم يصبحون أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين التي يمكن أن تسبب مثل هذه التقلبات.

خلال فترة الدورة الشهرية، بدلا من القهوة، من الأفضل للنساء شرب المشروبات العشبية - على سبيل المثال، من بلسم الليمون أو أوراق التوت، الشوفان الأخضر، إذا كنت لا تستطيع التخلي عن القهوة، فيجب عليك شربها بعد الوجبات فقط، وليس على معدة فارغة خلاف ذلك، سيحدث زيادة حادة في مستويات الكورتيزول في الجسم، محفوفة بعواقب غير سارة.