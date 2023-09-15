استبدال مشروب سكري واحد بالشاي أو القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسكري

إذا رفض الشخص شرب مشروب واحد مع السكر في نظامه الغذائي اليومي لصالح الشاي أو القهوة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني سينخفض بنسبة 10٪، والمشروبات التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية خطيرة بشكل خاص.

وجدت دراسة جديدة أن تقليل تناولك اليومي للمشروبات السكرية بمقدار مشروب واحد فقط يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 10٪.

ووجد الباحثون أنه إذا قام الأشخاص بزيادة كمية المشروبات الغازية السكرية في قائمة طعامهم اليومية، فإن خطر الإصابة بمرض السكري يزداد، وهذا ينطبق حتى على عصائر الفاكهة الطبيعية 100%.

ومع ذلك، فإن استبدالها بما يسمى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية أو تلك التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية ويتم الترويج لها كبدائل صحية لا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وهذه هي الدراسة الأولى التي تتتبع التغيرات طويلة المدى في استهلاك المشروبات الغازية وتأثيرها على خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقد ذكر الباحثون مرارا وتكرارا أن الاستهلاك المنتظم للصودا يزيد من خطر الوفاة المبكرة، ولكن في عام 2012، كان 50% من الأمريكيين يشربون الماء المحلى بالسكر يوميًا، وإن ارتفاع مستويات السكر في النظام الغذائي يضر بالجسم لعدة أسباب، مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وبالتالي أمراض القلب.

كما يزيد السكر من مقاومة الأنسولين، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني واليوم، يعاني أكثر من 30 مليون أمريكي من هذا الاضطراب الأيضي، ويعاني كثيرون آخرون من مرض السكري. ومن المعروف أن مرض السكري يقلل متوسط العمر المتوقع بمعدل 10 سنوات.

وأظهر مؤلفو الدراسة الحالية من جامعة هارفارد الفوائد الصحية الكاملة للأشخاص الذين يقللون من كمية المشروبات السكرية في نظامهم الغذائي ويستبدلونها ببدائل أكثر صحة. وتشمل هذه المياه، وكذلك القهوة والشاي بدون سكر.