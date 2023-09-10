القهوة من الأطعمة الضارة أثناء الدورة الشهرية

بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تخفف من تقلصات الدورة الشهرية، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يزيدها سوءًا، وإليك 5 أطعمة عليك تجنبها أثناء الدورة الشهرية.

القهوة

الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يسبب انقباض الأوعية الدموية، مما قد يزيد من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك الانتفاخ وعدم الراحة، تجنب القهوة أو حاول أن تقتصر على كوب واحد في اليوم.

الكربوهيدرات المكررة والسكر

خلال فترة الحيض، تتقلب مستويات السكر في الدم بشكل كبير. استهلاك المزيد من المحليات ينشط الأعراض غير السارة. لأن السكر يسبب الالتهابات فهو يزيد من التشنجات. علاوة على ذلك، فإن السكر المكرر يحتفظ بالصوديوم والماء في الجسم، مما يؤدي إلى الانتفاخ وتقلب المزاج.

منتجات الألبان

يمكن لحمض الأراكيدونيك (أحد أحماض أوميغا 6 الدهنية)، الموجود في منتجات الألبان (مثل الحليب والجبن والآيس كريم)، أن يزيد الالتهاب وآلام الدورة الشهرية.

الطعام السريع

تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل السندويشات والبطاطس المقلية، يمكن أن يزيد من كمية البروستاجلاندين ويجعل تقلصات الدورة الشهرية أسوأ. بالإضافة إلى ذلك، تستغرق الدهون وقتًا أطول في الهضم وتتسبب في انقباض الأمعاء، مما يزيد الألم. تجنبي أيضًا اللحوم الدهنية خلال هذه الفترة، لأن الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من تشنجات الدورة الشهرية.

الشوكولاتة

خلال فترات الحيض، ترغب معظم النساء في تناول الشوكولاتة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يزيد من مستويات البروستاجلاندين ويجعل تشنجات الحيض أسوأ. إذا لم تتمكن من التحكم في الرغبة الشديدة، فاختر الشوكولاتة الداكنة وبكميات محدودة فقط، كما ينصح موقع الصحة.