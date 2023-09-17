في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي إطار هذه الفعاليات، نفذ بيت ثقافة "المنيرة" ورشة عمل لتصنيع الاكسسوارات من الخرز. تم تنفيذ هذه الورشة بإشراف نوال سليم.

تهدف هذه الورشة إلى تطوير مهارات الفنانين والحرفيين في مجال صناعة الاكسسوارات باستخدام الخرز. حضر الورشة عدد كبير من المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم فن إنتاج الاكسسوارات الجميلة والمتقنة.

وتم خلال الورشة تقديم مجموعة من التقنيات والأساليب الفنية في صناعة الاكسسوارات، منها تصميم قلادات وأساور وأقراط وأزرار بأشكال متنوعة. وقد قدمت المدربة نوال سليم إرشادات وتوجيهات تفصيلية للمشاركين لمساعدتهم على تنفيذ أعمالهم بدقة وابتكار.

تعتبر هذه الورشة فرصة ممتازة للمشاركين لإثراء مهاراتهم الفنية وتعلم تقنيات جديدة في مجال صناعة الاكسسوارات. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة لتشجيع التعلم المستمر وتعزيز الثقافة والفن في المناطق النائية وتطوير المهارات اليدوية للشباب والمهتمين بالفنون.

ومن المتوقع أن يستمر برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد في تقديم مزيد من الفعاليات والورش الثقافية والفنية في مختلف المجالات، بهدف إثراء حياة المجتمع المحلي وتعزيز الثقافة والتراث في الوادي الجديد، وتنمية مهارات الشباب وتعزيز ابتكارهم في الفنون والحرف التقليدية.

ورشة اشغال يدوية لعمل اكسسوارات ببيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد

ورشة اشغال يدوية لعمل اكسسوارات ببيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد

ورشة اشغال يدوية لعمل اكسسوارات ببيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد

ورشة اشغال يدوية لعمل اكسسوارات ببيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد

ورشة اشغال يدوية لعمل اكسسوارات ببيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد