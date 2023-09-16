نتنياهو يتهم إيران بانتهاك إلتزاماتها بشأن الأسلحة النووية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران "بانتهاك التزاماتها" في سعيها للحصول على أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطوة أثارت تنديدات الوكالة.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "إسرائيل لا تتفاجأ من تحركات إيران، التي تثبت أنها مستمرة في انتهاك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم.

وأدان غروسي قرار طهران، ودعا الحكومة الإيرانية للعدول عن قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة استغلت أجواء مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة في محاولة لطرح مطالب إضافية وبهدف تدمير أجواء التعاون بين إيران والوكالة".

وامتنعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضمة إلى الاتفاق النووي المعقود عام 2015 (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) عن تقديم مشروع قرار يندد أمام مجلس محافظي الوكالة بعدم تعاون إيران هذا الأسبوع، لكنها دفعت لإصدار "إعلان مشترك" يحض طهران على "التحرك فورا" لحل المسائل العالقة.

وةمن جانبها، تعتزم "الولايات المتحدة"، توسيع نطاق العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا، حسبما أفاد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، اليوم السبت.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي له: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

وأضاف ساليفان أن توسيع قوائم العقوبات الخاصة بإيران سيحدث في وقت قريب.

يُذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا كانت قد اتهمت إيران بتوريد طائرات مسيرة لروسيا، الأمر الذي نفاه الجانبان الروسي والإيراني.

وأكدت روسيا أكثر من مرة أن تعاونها العسكري التقني مع دول أخرى يجري بالتوافق مع القانون الدولي.

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