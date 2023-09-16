أمريكا تدرس توسيع نطاق العقوبات ضد إيران لهذا السبب

تعتزم "الولايات المتحدة"، توسيع نطاق العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا، حسبما أفاد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، اليوم السبت.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي له: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

وأضاف ساليفان أن توسيع قوائم العقوبات الخاصة بإيران سيحدث في وقت قريب.

يُذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا كانت قد اتهمت إيران بتوريد طائرات مسيرة لروسيا، الأمر الذي نفاه الجانبان الروسي والإيراني.

وأكدت روسيا أكثر من مرة أن تعاونها العسكري التقني مع دول أخرى يجري بالتوافق مع القانون الدولي.

البيت الأبيض يرد على مخاوف الأمريكيين بشأن عُمر "جو بايدن"

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "كارين جان بيير"، على مخاوف الأمريكيين بشأن عُمر الرئيس "جو بايدن"، مُؤكدة أن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: "سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟".

ووفقًا لجان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.