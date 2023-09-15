وزير الخارجية الأمريكي يدعو للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، بأنه إذا توقفت إيران عن عمليات تخصيب اليورانيوم؛ فمن المُمكن إحراز تقدم على صعيد العودة للاتفاق النووي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف بلينكن، في تصريحاته له، أن قرار الخروج من الاتفاق النووي مع إيران كان خاطئا، وسيكون من المؤسف إذا لم ننجح في العودة له.

إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين

وتعليقًا على إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين المحتجزين لديها، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نبذل كل ما يمكن لإعادة أي أمريكي محتجز بالخارج ونتقبل أي انتقادات في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.

وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.