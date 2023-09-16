باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق

أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.

قالت وزارة المالية الباكستانية، في بيان أمس الجمعة: “إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر”.

تأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، قائلًا: "إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في سبتمبر/ أيلول قبل أن يتباطأ في أكتوبر ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك".

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4% في أغسطس.

تسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في يوليو.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أضرب العمال في باكستان، عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار الوقود.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية “يورو نيوز عربي”، لحظة إغلاق المحال التجارية في باكستان بسبب إضراب العمّال.

أغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في كراتشي ولاهور وبيشاور.

ارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار.

تعتمد البلاد بشكل كبير على النفط المستورد لتوليد الطاقة.

كما قامت الحكومة بزيادة معدلات الضرائب وخفضت عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الكهرباء المدعومة بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: