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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نفخه بالكمبروسر.. إصابة تلميذ على يد زميله داخل ورشة كاوتشوك بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

تواصل  جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة إصابة طفل بنزيف وثقب في الأمعاء، وذلك جراء وضع زميله خرطوم كمبروسر هواء في فتحة الشرج وتشغيله، أثناء وصلة مزاح بينهما خلال عملهما في ورشة لإصلاح الكاوتشوك بمركز شربين.

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نفخه بالكمبروسر..  إصابة تلميذ على يد زميله داخل ورشة كاوتشوك بالدقهلية

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى الأزهر بدمياط، بوصول الطفل ع.ا.ا ويبلغ من العمر 9 سنوات، مقيم بقرية كفر الوكالة دائرة مركز شربين، ويعمل بورشة إصلاح كاوتشوك، مصابًا بنزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي بالبطن وثقب بالأمعاء.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والده أكد أنه أثناء تواجد نجله في الورشة محل عمله، وضع زميله ويدعى عطية ويبلغ من العمر 14 عامًا، خرطوم كمبروسر هواء في فتحة الشرج لديه وقام بتشغيله، ما تسبب في حدوث إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث للمركز من ضبط الطفل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خلال وصلة مزاح بينهما، ولم يقصد إحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت أعمالها.

العثور على طفل ملقى أمام مسجد بمدينة السنبلاوين بالدقهلية 

كما عثر عدد من أهالي مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى أمام مسجد، اليوم السبت، ويرتدي ملابسه وبجواره كيس بلاستيك به أدوية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من الأهالي بعثورهم على طفل حديث الولادة ملقى أمام مجمع الفرقان الإسلامي عقب صلاة العصر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل يرتدي ملابسه، وعثر بجواره على كيس بلاستيك به بعض الأدوية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الطفل؛ لتحديد هوية والدته ومرتكب الواقعة

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