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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عاطلين بمخدر الشابو فى الدقهلية

مخدر الشابو
مخدر الشابو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على عاطلين، بحوزتهما  150 جراما من مخدر الشابو حال قيامهما بترويجها على عملائهما بنطاق الدائرة، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي وجرى إحالتهما للنيابة العامة.
 

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البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنتها وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة العقيد حمدي الطنبولي، مفتش المباحث والمقدم دكتور كريم عبدالرزق، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة ومعاونيه لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من :"لؤى.ا.ع.م"،23 عاما، عاطل ومقيم شارع الاتوبيس الجديد،و"يوسف.ي.ف."،23 عاما، عامل ومقيم منطقة كفر البدماص بنطاق قسم ثان المنصورة وبحوزتهما 150 جرام لمخدر الشابو.

 

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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