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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

السعال المزمن علامة على الإصابة بمرض السكري.. دراسة توضح

السعال المزمن
السعال المزمن

من المعروف أن ارتفاع مستويات السكر في الدم على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ولكن نظرًا لعدم تحديد العلامات التحذيرية لمرض السكري بشكل جيد، فإن العديد من حالات المرض تسوء، وقد تشير علامتان منبهتان للسعال إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة.

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شرب المياه بدلًا من المشروبات الغازية يقلل من مرض السكري لدى النساء

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طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

 

مرض السكري هو حالة مدى الحياة تتميز بخلل في نسبة السكر في الدم يتبع نقص الأنسولين أو عدم الاستجابة للهرمون، المخاطر الصحية كبيرة بتر الأطراف والنوبات القلبية هما من المضاعفات العديدة التي يعاني منها مرضى السكري ولحسن الحظ، يمكن تجنب هذه الحالة إلى حد كبير، ولهذا السبب من المهم اكتشاف علامات الإنذار المبكر، وهناك علامتان منبهتان للسعال قد تتطلب منك زيارة طبيبك العمومي.

 

وجدت دراسة مقارنة أن السعال المزمن المصحوب بالبلغم قد يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهدفت الدراسة إلى فحص تأثير مرض السكري من النوع الثاني على أعراض الجهاز التنفسي باستخدام نماذج الانحدار اللوجستي.

 

وكشفت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مرض السكري من النوع 2 وأمراض الجهاز التنفسي.

 

ووجدوا أن نسبة المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين أبلغوا عن ضيق في التنفس زادت بشكل ملحوظ مع زيادة مؤشر كتلة الجسم من 15.4% إلى 25.4%، وبنسبة 41.3% أخرى في المرضى ذوي الوزن الطبيعي ، الوزن الزائد والسمنة.

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