شرب المياه بدلًا من المشروبات الغازية يقلل من مرض السكري لدى النساء

شرب مياه الشرب النظيفة بدلاً من المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء، هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة.

واستبدال المشروبات الشعبية بالماء يساعد في إبطاء الاضطرابات الأيضية، كما وجد علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تخفيف المشروبات المختلفة التي تحتوي على السكر بالماء لن يعطي أي تأثير إيجابي، وتم التوصل إلى هذه الاستنتاجات بناءً على ملاحظات 83 ألف امرأة على مدى أكثر من 10 سنوات.

وقال كبير الباحثين الدكتور فرانك هو إن العلم عرف منذ فترة طويلة أن المشروبات السكرية مرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني، وبدلا من الصودا مع عصائر الفاكهة، ينصح الناس بشرب الماء النظيف لفترة طويلة، ولكن حتى وقت قريب، لم يكن من الواضح ما إذا كان إدراج الماء في النظام الغذائي للشخص له أي تأثير وقائي على مرض السكري.

ومن بين النساء اللاتي لاحظهن العلماء، تم تشخيص إصابة 2700 امرأة بمرض السكري من النوع الثاني بعد 12 عامًا. وعندما قام الخبراء بتحليل المشروبات التي تناولتها النساء بعناية (مع الأخذ في الاعتبار جميع عوامل الخطر الأخرى، مثل الوزن الزائد والنظام الغذائي)، وجدوا أن الكمية التي شربنها من مياه الشرب لم يكن لها أي تأثير على خطر الإصابة بمرض السكري.

وبالتالي، فإن النساء اللاتي تناولن أكثر من ستة أكواب من الماء يوميا كان لديهن نفس خطر الإصابة بمرض السكري مثل أولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد، إلا أن شرب المشروبات التي تحتوي على السكر أدى إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بمرض السكري - بنسبة 10% لكل كوب يتم تناوله يوميا، وإذا استبدلت النساء كوب العصير بكوب ماء، انخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 7-8%.