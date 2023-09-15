طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يشير باحثون من الولايات المتحدة والصين إلى أن شرب كوب من الماء أو القهوة أو الشاي بدلاً من المشروبات السكرية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 10 بالمائة.

وفي مقال نشر في مجلة مرض السكري، أظهروا أيضًا أن استبدال المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة بنسبة 100 بالمائة بالمشروبات الغازية الخاصة بالحمية والمشروبات المحلاة صناعيًا لا يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية تقليل تناول السكر عن طريق استبدال المشروبات السكرية ببدائل صحية، وفقًا للمؤلف الرئيسي جان فيليب دروين شارتييه، زميل ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد تي تشان للصحة العامة.

يرتبط الاستهلاك المتكرر للمشروبات السكرية بأمراض مثلأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني. ولهذا السبب، يوصي الخبراء بالتقليل من تناول المشروبات السكرية للحفاظ على وزن صحي، وأظهرت دراسة جديدة أن هذا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

قام الباحثون بفحص بيانات أكثر من 20 عامًا من أكثر من 192000 رجل وامرأة بالغين شاركوا في ثلاث دراسات طويلة الأمد.

وقاموا بقياس التغيرات طويلة المدى في استهلاك المشاركين للمشروبات السكرية بناءً على ردودهم على استبيانات تكرار الطعام التي يتم إجراؤها كل أربع سنوات.

النتائج

وبعد تعديل متغيرات مثل مؤشر كتلة الجسم وعادات نمط الحياة والتغيرات الغذائية الأخرى، وجد الفريق أن استبدال حصة يومية واحدة من المشروبات السكرية بالماء أو القهوة أو الشاي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 2٪ إلى 10٪. .

وارتبطت الزيادة في إجمالي استهلاك المشروبات السكرية لأكثر من أربع أوقيات يوميا على مدى أربع سنوات بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 16 في المائة في السنوات الأربع المقبلة.

وارتبطت زيادة استهلاك المشروبات المحلاة صناعيا والتي تحتوي على بدائل السكر منخفضة السعرات الحرارية مثل الأسبارتام والسكرالوز، بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 18%.