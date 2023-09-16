سعر فستان بسمة يثير الجدل.. تعديلات بسيطة تجعلها محط أنظار الجماهير

تسببت الفنانة بسمة في حالة من الجدل، بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من كواليس فيلم "أولاد حريم كريم" ومشهد حفل الزفاف لتستعرض إطلالتها، والتي تحولت إلى حديث الجماهير بسبب سعرها.

بسمة

بسمة تقوم بتعديلات بسيطة على الفستان.. سعره صادم

ارتدت بسمة فستان باللون الأزرق الفاتح شيفون من Weaving Grace، تميز بفتحة من الخصر والصدر على شكل v، إلا أنها أجرت تعديلًا بسيطًا على الفستان بإضافة قطعة من الشيفون فوق الفتحة الجانبية، حتى لا تظهر ساقها، وتجاوز سعره 9 آلاف جنيه.

بسمة

ومن الناحية التجميلية اعتمدت بسمة مكياج ناعم بالألوان الترابية، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلًا بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف بسمة في ارتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين ناعكين بشكل دائري لتبرز من أناقتها.

وكان آخر عمل للفنانة بسمة مسلسل "حضرة العمدة"، من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة.

بسمة

بسمة

أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"

بعد مرور 18 عامًا على عرض الجزء الأول من الفيلم الذي تم طرحه عام 2005، طرح فيلم "حريم كريم 2" هذا العام، وتدور أحداث الجزء الأول حول شخصية "كريم" والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم، حتى يساعدوه في استعادة زوجته ياسمين عبدالعزيز ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.

أولاد حريم كريم

أكد الأبطال أن الفيلم مازال يدور في نفس الإطار وهو المصارعة على كريم، الذي يقدم دوره الفنان مصطفى قمر، ويحتوي الجزء الثاني على الكثير من التفاصيل التي تجعله مختلفًا ومتميزًا أكثر من الجزء الأول.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.