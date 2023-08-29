بسمة وهبة تحذر أحمد سعد من أسلوب الكتف الزوجي: زوجتك شالتك وشيكتك

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة للفنان أحمد سعد بعدما أعلنت علياء البسيوني طلاقهما بناء على رغبته الشخصية، قائلة: "أوجه نصيحة لكل رجل دعمته زوجته حتى ينجح .. لما تعلى اوعى تديها كتف، ربنا مش هيكرمك".

وقالت، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور": "عاصرت في الوسط الفني مطربين كُثر كانوا يحلقون في السماء لكنهم هبطوا إلى الأرض مرة أخرى لأنهم افتروا على زوجاتهم وسبب نجاحهم.. والله ما حد فاكرهم ولا يعرف عنهم حاجة".

وأكملت: "أريد أن أنصحك يا أحمد نصيحة من إعلامية أخت لك تقدرك، فالشهر والنجومية والفلوس يجب أن تغير الإنسان وبتزغلل عينه".

وأضافت: "أحيانا، يمنح الله الإنسانَ هذه النعم كاختبار، أو مكافأة ليست له ولكن للسيدة التي معه والبنات، طول عمرك صوتك حلو ومن أجمل الأصوات لكنك لم تكن بنجومية وشهرة اليوم، ولم يكن لديك هذا العدد الكبير من المعجبين والمعجبات".

شيكتك

وأردفت: "أنت معروف منذ زمن، ولكن، لا تنكر أن نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله عز وجل وزوجتك علياء حيث نظمت لك حياتك ماديا ونظمتك حياتك الشخصية".

واستطردت: "زوجتك اهتمت بشياكتك وأناقتك في الملبس، والناس كلها أصبحت تتحدث عن شياكتك وستايل لبسك لأن ذوقك بقى أعلى مما كان عليه الوضع في الماضي".

وأضافت: "علياء بنت أصيلة وتدعمك دائما ووشها حلو عليك، وكل جمهورك عارف كده وانت قلت ده معنا في الاستديو، فصلتك عن مشكلاتك، ولا تنسوا الفضل بينكم يا أحمد".