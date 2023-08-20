بسمة وهبة تكشف السبب الحقيقي لخلعها الحجاب بشكل مفاجيء.. إيناس الدغيدي السر

شغلت الإعلامية بسمة وهبة حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحها عن اشتياقها لإرتداء الحجاب مجددًا، الأمر الذي أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين عن سبب خلعها المفاجيء للحجاب قبل سنوات، حيث كانت بدايتها الإعلامية بالحجاب حينما كانت تقدم البرامج الدينية على قناة "اقرأ".

بسمة وهبة تكشف سبب خلعها الحجاب بشكل مفاجيء

وكانت بسمة وهبة قد كشفت عن سبب خلعها للحجاب بشكل مفاجيء، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "الجريئة والمشاغبون"، مشيرة إلى إنها مرت بأزمة نفسية قاسية جدًا أفقدتها الثقة في نفسها وقتها مما دفعها لخلع الحجاب، فيما أعربت عن ندمها الشديد بعدها، وتمنت أن ترتديه مرة أخرى.

بسمة وهبة

بسمة وهبة تثير الجدل بتصريح جديد عن إمكانية ارتدائها الحجاب

شاركت بسمة وهبة متابعيها بصورة لها وهي ترتدي الحجاب، مُرفقة بتعليق غامض تُلمح فيه حول تفكيرها في ارتداء الحجاب مجددًا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت بسمة وهبة تعليقًا على صورتها بالحجاب: "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، مُعربة عن اشتياقها الشديد للأيام التي كانت ترتدي فيها الحجاب، وتحديدًا في بداياتها الإعلامية حينما كانت تقدم البرامج الدينية على قناة "اقرأ"، وتناقش خلالها الموضوعات الدينية وشرح وتفسير الآيات القرآنية، بالإضافة إلى دعوة الفتيات للحجاب.

بسمة وهبة

ظهرت بسمة وهبة في الصورة وهي ترتدي عباءة فضفاضة تمزج بين اللونين الأبيض والذهبي، فيما نسقت عليها غطاء للرأس مصمم من التًل المنقوش باللون الذهبي، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا عكس جمال ملامحها.

جمهور بسمة وهبة بعد تعبيرها عن اشتياقها للحجاب: وايه اللى مانعك انتي بتستخفي بعقولنا

سرعان ما انهالت تعليقات متابعيها على الصورة ما بين مؤيد ومعارض، مستنكرين تصريحها عن اشتياقها للحجاب، فالبعض يرى أنه لا يوجد ما يمنعها من ارتدائه مجددًا من دون توجيه رسائل مُبهمة، بقصد إثارة الجدل والبلبلة، خاصًة وأنها كانت ترتديه مُسبقًا وقررت خلعه بشكل مفاجيء دون الكشف عن الأسباب، فكانت أهم التعليقات: "يعني ايه حضرتك بتحبي حاجه ومقتنعه بحاجه ونفسك فيها وواحشاكي بس مابتعمليهاش هو انتي بتستخفي بعقولنا .. وايه اللى مانعك يا أوختى .. وايه الى حايشك عن الحجاب".

بسمة وهبة

بسمة وهبة عبر انستجرام

على الجانب الآخر، حظي منشور بسمة وهبة بدعم عدد من متابعيها، الذين سارعوا بالدعاء لها بالهداية، متمنيين لها أن ترتدي الحجاب مجددًا وأن يُبتها الله عز وجل على دينه، فكانت أبرز التعليقات: "اللي كتبه لك ١٥ عام قادر يكتبه لك تاني يارب ربي يسعدك اجمل شيء قلبك المتحجب عن كل كره .. بداخلك ضمير حي وقلب ينبض بالإيمان..أبشري بالخير من الله .. قمر وجميله في كل احوالك ربي يسعد قلبك ويقربك من طريقه".

جمهور بسمة وهبة عبر انستجرام