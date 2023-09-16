السبت 16 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع طفلة إزاء تحطم طائرة عسكرية في إيطاليا

تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية

تحطمت طائرة عسكرية إيطالية بينما كانت تشارك في تدريب في تورينو، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت.

 

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وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن الحادث أدى إلى اصطدام طائرة عسكرية بسيارة ومقتل طفلة عمرها 5 أعوام، بينما نجا الطيار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إيه.جي.آي) أن شقيق الضحية وعمره 9 سنوات أصيب بجروح خطيرة، بينما لا يعاني الوالدان أو الطيار من أي خطر يهدد حياتهم.

وأظهر مقطع الفيديو الخاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف V، قبل أن تسقط إحدى الطائرات أسفل الطائرات الأخرى وتتحطم، ويظهر في الفيديو الطيار وهو يخرج بالمظلة قبل وقت قصير من الاصطدام.

وبحسب ما ورد وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة من مطار تورينو كاسيل بالقرب من المدينة الصناعية الشمالية. ولم ترد أنباء فورية عن حالة الطيار أو سبب الحادث.

يعد فريق فريتشي تريكولوري هو الفريق الأول في إيطاليا من الطيارين الإستعراضيين، وهو جزء من القوات الجوية الإيطالية. وعادةً ما يقومون بتحليقات جوية مثيرة في الأحداث ذات الأهمية الوطنية. كان الفريق يستعد لعرض يوم الأحد.

 

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