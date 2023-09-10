الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حالة طارئة في طائرة رئيس الوزراء الكندي تبقيه في الهند

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين G20 في نيودلهي بسبب عطل في طائرته، حسب ما أفادت قناة “سي تي في نيوز” الكندية.

 

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وجاء في بيان صادر عن مكتب ترودو أن الطائرة "تواجه صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل" مضيفا "وفدنا سيبقى في الهند حتى يتم اتخاذ ترتيبات بديلة".

هذا وقد وصل ترودو إلى الهند يوم الجمعة لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين وكان يفترض أن يعود إلى كندا الأحد بعد وضع إكليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي الذي يقف وراء استقلال الهند، ولكن مشكلة تقنية أرغمته على البقاء ليلة إضافية.

وذكرت شبكة "سي تي في" الكندية أن الطائرة من نوع "ايرباص" مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى" التي تواجه فيها صعوبات.

هذا ولم يلق حضور ترودو قمة مجموعة العشرين تغطية إعلامية واسعة مقارنة مع نظرائه من مجموعة السبع وجرت الزيارة في جو متوتر بين كندا والهند.

وتتهم نيودلهي أوتاوا بأنها تغض النظر عن أنشطة قوميين من السيخ المتطرفين يسعون إلى إقامة دولة خاصة بالسيخ في شمال الهند.

 

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