أوكرانيا: الدفاعات الجوية دمرت 17 طائرة روسية مسيرة

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد 136/131".

وأعلنت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية أنه "في ليلة 15 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بـ17 مسيرة من طراز شاهد، جنوبي بريمورسكو وأرختساك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأكدت أنه تم إسقاط المُسيرات الروسية في اتجاه خميلنيتسكي في مسارات مختلفة، حيث شارك في إسقاطها، مقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعة من القوات الجوية المتنقلة وعناصر أخرى من قوات الدفاع.

وفي وقت مبكر من أمس الخميس، استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار وصواريخ لإسقاط نظام دفاع جوي روسي متطور تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات، وفقًا لتقارير متعددة.

وتم تدمير نظام الدفاع الجوي "إس – 400" المتقدم في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية، حسبما ذكرت "بي بي سي" و"رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية أوكرانية.

تم تنسيق الهجوم قبالة ساحل يفباتوريا (مدينة ساحلية تقع غرب شبه جزيرة القرم) من خلال استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ نبتون المحلية، وفقا لما كتبه أنطون جيراشينكو، وهو مسؤول أوكراني على تلغرام.

وبحسب موقع "بزنيس إنسايدر"، أفاد المدون الروسي البارز Rybar عن رواية محتملة لكيفية وقوع الهجوم.

وكتب أنه قبل الهجوم أرسلت أوكرانيا طائرات بدون طيار لضرب سفينة روسية في البحر الأسود.

وأفاد ريبار بأن نظام الدفاع الجوي أطلق قذائفه لإسقاط الطائرات بدون طيار، وبالتالي كشف موقعها، ما مكن أوكرانيا من استهدافه بصواريخ كروز.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وميضا كبيرا، حيث يبدو أن شيئا ما على مسافة ينفجر ويشتعل.

ولم تعلق روسيا بعد على الأضرار المفترضة، رغم أنها قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه الجزيرة، حسبما ذكرت "رويترز".

وتم تصميم نظام S-400 لمنافسة نظام الدفاع الجوي باتريوت الأميركي الصنع، ولكن بسعر أقل.

واستشهدت "بي بي سي" بمصادر أوكرانية تشير إلى أن النظام المدمر تبلغ قيمته ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وبحسب موقع "بزنيس إنسايدر"، فإن التقديرات الأخرى لنظام إس - 400 أقل من ذلك، وتقترب من 500 مليون دولار.

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