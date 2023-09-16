مرموش يشارك في تعادل آينتراخت فرانكفورت وبوخوم بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره بوخوم بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد فونوفيا روهور ستاديوم، وشهدت مشاركة الدولي المصري عمر مرموش ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم 2023 – 2024.

مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع بوخوم

سجل هدف آينتراخت فرانكفورت اللاعب إيريك جونيور دينا في الدقيقة 55 من عمر المواجهة، وتمكن اللاعب كيفيت شتوجر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق ضربة جزاء.

شارك عمر مرموش كبديل في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني من مواجهة بوخوم اليوم بعدما حل مكان اللاعب جيسيك نجانكام، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع نادي آينتراخت رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع من الترتيب، ليكون العادل الثالث هذا الموسم بعد فوز وحيد، ومعه أقوى خط دفاع في المسابقة هذا الموسم بـ 3 أهداف فقط في شباكه.

على الجانب الأخر حصل بوخوم على النقطة الثالثة بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد، واستقر في المركز التاسع، بالرغم من امتلاك السيطرة كاملة على مجريات اللقاء ووصولة في أكثر من 20 محاولة للتسجيل لكنها لم تنجح.

مباراة آينتراخت فرانكفورت المقبلة ستكون أمام فريق أبردين في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بقيادة عمر مرموش، والمقرر لها يوم الخميس المقبل في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.