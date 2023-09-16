مدرب النصر: التوقف جعل مباراة الرائد أصعب وهذة نصيحتي للمسؤولين

تحدث المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي عن عودة مباريات العالمي في الفترة الحالية بمواجهات الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الانتصار على نادي الرائد مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري روشن للمحترفين.

مدرب النصر: التوقف جعل مباراة الرائد أصعب

أبدى لويس كاسترو مدرب النصر سعادته بتحقيق الانتصار على نادي الرائد في سادس جولات دوري المحترفين السعودي، مشيرًا إلى ان الدوري مازال يحتاج للوقت حتى يصل إلى مستوى عالي.

وقال مدرب النصر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء العالمي ضد الرائد: "المواجهة كانت صعبة أمام فريق محترم، لكن ما جعلها أكثر صعوبة هو أنها جاءت بعد فترة التوقف الدولي، ونجحنا في السيطرة على اللقاء خاصة بعد الهدف الثاني".

تابع مدرب النصر السعودي تصريحاته عن عالمية الدوري السعودي: "من الطبيعي أن يكون الدوري السعودي من بين أقوى الدوريات في العالم بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأبرز في العالم بدوري واحد، والذي سيكو نله دور أيضًا في تناغم اللاعبين السعوديين مع العناصر المنضمة، لكن الدوري يحتاج للوقت حتى يصل إلى مستوى عالي".

نصيحة كاسترو لمسؤولي الدوري السعودي

ووجه لويس كاسترو المدير الفني للعالمي نصيحة لمسؤولي الكرة في المملكة مطالبهم بالتركيز على لاعبينهم الشبان وتكوينهم، فالمنتخب السعودي أثبت للعالم أن يمتلك إمكانات عالية جداً، والي حدث في كأس العالم 2022 بقطر.

اختتم المدرب البرتغالي تصريحاته أنه من مقومات نجاح الدوري، هو وجود جماهير محبه وشغوفة بالأندية وتحضر بكثرة للمباريات.