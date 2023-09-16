ليس الأخضر.. نوع من الشاي فعال لإنقاص الوزن

من المعروف أن بعض أنواع الشاي لها خصائص فعالة في حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، فـ الشاي الأخضر، على سبيل المثال هو المشروب المفضل لعارضات الأزياء ومع ذلك، في التجارب التي أجريت على الخلايا الدهنية البشرية والخلايا الشحمية، أظهر مستخلص الشاي الأبيض نتيجة عالية بشكل غير عادي.

فوائد الشاي الأبيض للتخلص من الوزن الزائد

وتعود قدرة الشاي الأبيض على التأثير على الخلايا الدهنية إلى احتوائه على مكونات أكثر نشاطًا تعمل على تكسير الدهون مقارنة بالشاي الأسود أو الأخضر.

ويُصنع الشاي الأبيض من الجرثومة، بينما تُصنع الأصناف الخضراء أو السوداء من أوراق الشاي الأولى وتخضع لعملية معالجة أقل وبالتالي، فإنه يحتفظ بالمزيد من المواد مثل ميثيل زانتين (الكافيين) وإبيغالوغاهيتين-3-غالات، التي تؤثر على خلايا الجسم - فهي تمنع تكاثر الخلايا الشحمية وتحفز تقلص الخلايا الناضجة.

ومن خلال معالجة الخلايا الدهنية غير الناضجة بمستخلص الشاي الأبيض، تمكن الباحثون في شركة Beiersdorf AG الألمانية من التحقق من أنه يقلل بالفعل من ضغط الدهون.

واستخدام المستخلص قلل من التعبير عن الجينات المرتبطة بنمو الخلايا الجديدة وتسبب أيضًا في تحطيم الخلايا الشحمية الناضجة للدهون الموجودة.

ويوضح الخبراء: "لقد رأينا أن الشاي الأبيض يمكن أن يكون علاجًا طبيعيًا مثاليًا لفقدان الوزن"، ومن المعروف أن العلماء استخدموا في تجاربهم مستخلص أوراق شاي كاميليا سينينسيس، وهي شجيرة يُنتج منها أيضًا الشاي الأخضر والأسود.