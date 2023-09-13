هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميًا

تعزيز جهاز المناعة، حيث إن البوليفينول الموجود في جميع أنواع الشاي بما في ذلك الأسود والأخضر، يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يعتبر الكافيين الموجود في أنواع الشاي والقهوة مضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

شاي

المساعدة في السيطرة على نسبة السكر بالدم، فالنباتات التي تُصنع منها بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب والسيطرة على مستويات السكر في الدم.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تحتوي معظم أنواع الشاي على مادة "بوليفينول" والتي تساعد تلك المركبات على تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

المساعدة في التحكم بوزنك، فاستبدال أي مشروب سكري بالشاي، أو القهوة السوداء يعد إحدى الطرق السهلة لخفض السعرات الحرارية المستهلكة وإنقاص الوزن، كما تظهر معطيات علمية أن للشاي الأخضر بالتحديد دورًا في المساعدة على إنقاص والتحكم في الوزن، خصوصًا إذا تناولته من دون سكر، أو بكمية محسوبة.

الحصول على المزيد من الماء الذي يرطب الجسم، فعندما تتجاهل شرب المياه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري، ويعد شرب المزيد من الشاي طريقة سهلة لزيادة الاستهلاك اليومي للمياه، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.