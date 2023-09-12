فوائد الشاي الأخضر.. يحرق الدهون ويحمي من الشيخوخة

الشاي الأخضر يعتبر أحد أكثر المشروبات المفيدة لصحة الإنسان على كوكب الأرض، حيث يحتوي على العديد من الفوائد المحتملة.

قد يساعد الشاي الأخضر في دعم الإدراك، والحفاظ على الوزن المعتدل، وتوفير بعض الحماية ضد السرطان.

فيما يلي 10 فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر.

1. يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية من مادة "البوليفينول".

هذه المركبات تسمى "كاتشين" هي مضادات أكسدة تساعد على منع تلف الخلايا وتوفر فوائد صحية أخرى.

نوع الـ"كاتشين" الأكثر شهرة ووفرة في الشاي الأخضر هو (epigallocatechin-3-gallate" (EGCG"، إذ أكدت دراسة موثوقة أنه قد يسهم في تحسين الحالات الصحية المختلفة أو علامات المرض.

ملخص

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة من مادة "البوليفينول"، من نوع "كاتشين" يسمى "EGCG" يمكن أن يكون لمضادات الأكسدة هذه تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.

2. قد يحسن وظائف المخ

وجدت ورقة بحثية صدرت، عام 2017، أن شرب الشاي الأخضر قد يحسن من وظائف الإدراك والمزاج والمخ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل "الكافيين" و"إل- ثيانين".

أظهرت دراسة أجريت، عام 2020، أيضا أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 64% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لمواصلة استكشاف هذا التأثير.

ملخص

يحتوي الشاي الأخضر على مكونات وظيفية يمكن دمجها لتحسين وظائف المخ والصحة المعرفية. يبدو أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي في منتصف العمر وكبار السن.

3. يمكن أن يساعد في حرق الدهون

وجدت دراسة أجريت، عام 2022، أن قدرة الشاي الأخضر على التأثير بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي وتعززه من خلال التمارين "الأيروبك" أو تمارين المقاومة.

ومع ذلك، يشير مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الامريكية، إلى أنه في حين تظهر بعض الدراسات قدرة الشاي الأخضر على تحسين كيفية تكسير الجسم للدهون، فمن المرجح أن يكون تأثيره الإجمالي على فقدان الوزن صغيرا.

ملخص

قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير، رغم أن الدراسات لا تتفق مع ذلك. تتحسن قدرة الشاي الأخضر على تحسين حرق الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية.

4. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

في حين أن الأدلة مختلطة وغير متناسقة، فقد ربطت الأبحاث بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.

وجدت دراسة أجريت، عام 2020، أنه على الرغم من أن الأبحاث التجريبية تظهر تأثيرا مفيدا متواضعا، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من استنتاج أي تأثيرات ثابتة للشاي الأخضر على احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل عام. هناك حاجة إلى أبحاث إضافية عالية الجودة.

ملخص

هناك بعض الأدلة على وجود علاقة بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لاستكشاف هذا الأمر بشكل أفضل.

5. قد يحمي الدماغ من الشيخوخة

أظهرت دراسة أجريت، عام 2020، أن الشاي الأخضر مرتبط بمستويات منخفضة من علامات معينة مرتبطة بمرض "ألزهايمر" لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل معرفية معروفة حاليًا. قد تكون المركبات مثل "EGCG" و"L-theanine" مسؤولة عن ذلك.

ومع ذلك، أفادت دراسة أجريت، عام 2023، أن شرب 13 كوبا أو أكثر يوميا (جميع أنواع الشاي)، يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بمرض "ألزهايمر".

لا توجد أدلة سريرية حول كيفية تأثير الشاي الأخضر على الدماغ البشري.

ملخص

المركبات النشطة بيولوجيا في الشاي الأخضر قد تدعم صحة الدماغ. يمكن ربط الشاي الأخضر بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض التنكس العصبي (تصيب المخ، وتؤدي إلى انهيار الخلايا أو موتها مثل مرض باركنسون وألزهايمر)، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتوضيح أي تأثير.

6. يمكن أن يساعد في صحة الفم

وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت، عام 2021، أن شرب الشاي الأخضر، أو استخدام مستخلص الشاي الأخضر، يمكن أن يرتبط بتحسين صحة الفم.

ومع ذلك، فإن معظم الأبحاث حول هذا الموضوع لم تدرس البشر. ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية على البشر.

ملخص

هناك أدلة مشجعة على أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في صحة الفم، ولكن هناك حاجة لدراسات إضافية.

7. قد يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم

وجدت مراجعة أجريت، عام 2020، أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير ولكن لا يبدو أن له تأثير على نسبة السكر في الدم أو الأنسولين على المدى الطويل.

كما أظهرت دراسة أجريت، عام 2021، على البالغين الصينيين أيضا انخفاض فرصة الوفاة بسبب مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10% لأولئك الذين يشربونه يوميا.

ولم تجد مراجعات أخرى أي آثار على أي علامات لإدارة نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وبالتالي فإن النتائج غير حاسمة.

ملخص

تتباين الأبحاث حول الدور الذي قد يلعبه الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، أو المساعدة في الإدارة الشاملة لمرض السكري من النوع الثاني.

8. قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب

تشير مراجعة حديثة للدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون.

ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الأدلة الثابتة وطويلة الأمد في التجارب السريرية البشرية القادرة على إظهار السبب والنتيجة.

ملخص

الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض بعض علامات أمراض القلب. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة السريرية لتأكيد النتائج.

9. قد يساعد على إنقاص الوزن

تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر مفيد في عملية إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت، عام 2022، أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا كان مرتبطا بانخفاض فرصة الإصابة بسمنة البطن بنسبة 44%، لكن التأثير كان مهما فقط بالنسبة للنساء.

ولكن، لا يبدو أن الشاي الأخضر يُحدث أي تغييرات على مستويات هرمونات الجوع والشعور بالشبع، والتي تساعد على تنظيم شهيتك.

هناك أيضا أدلة مختلفة حول فقدان الوزن مع الشاي الأخضر بشكل عام.

ملخص

تظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.

10. قد يساعد على العيش لفترة أطول

الشاي الأخضر قد يحتوي على مركبات وقائية ضد السرطان وأمراض القلب، ما قد يساعد على الحفاظ على الصحة العامة للإنسان.

وجدت الأبحاث في اليابان، أن أولئك الذين شربوا 5 أكواب أو أكثر يوميا لديهم فرصة أقل للوفاة لجميع الأسباب، مقارنة بمن يشربون كوبا واحدا أو أقل.

وجدت دراسة أجريت، عام 2021، أن شرب 7 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 62%، حتى بين الأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية.