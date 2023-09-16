السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم (حزمة منح كاملة)

علي الإدريسي
علي الإدريسي

أكد د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، جاءت في توقيت مهم، وجاءت كحزمة متباينة جزء مرتبط بالحماية الاجتماعية وجزء اخر خاص بالاستثمار وبالأخص في القطاع الزراعي.

قرارات الرئيس السيسي اليوم السبت

txt

أستاذ اجتماع: كلمة الرئيس السيسي ببني سويف تتمتع بالشفافية والثقة المتبادلة مع الشعب

txt

عزة مصطفى تشيد بقرارات الرئيس السيسي: لديه دراية كاملة بأحوال المواطنين


وأضاف “الإدريسي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم مهمة جدا في هذا التوقيت لما نشهده من ارتفاع في الاسعار، مشددا على أن هناك محاولات الحكومة المصرية والقيادة في مصر للتخفيف عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى تقليل تدريجي في أسعار المعيشة، ومن ناحية أخرى تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


وأوضح أن الدولة تعمل على تخطي جزء من المشاكل والأزمات وهو ما توضحه تلك القرارات والحزم التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حيث إن هناك العديد من الازمات الكبرى التي يعيشها العالم بداية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم.

 

وأشار إلى أن تلك الحزم التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم في توقيت هام، لمساندة المواطن المصري، وجزء منها دعم ومساندة للفلاح المصري وبالأخص صغار الفلاحين، لما لهم دور كبير في إحلال السلع بدلا من الاستيراد من الخارج.

مواد متعلقة

أستاذ اجتماع: كلمة الرئيس السيسي ببني سويف تتمتع بالشفافية والثقة المتبادلة مع الشعب

عزة مصطفى تشيد بقرارات الرئيس السيسي: لديه دراية كاملة بأحوال المواطنين

النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق تثمن قرارات الرئيس السيسي

تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الأجور خلال ساعات.. فيديو

النائب أحمد أبو زيد: قرارات تاريخية للرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف

عمال "النقل العام": قرارات الرئيس السيسي بزيادة العلاوات تاريخية

القوى العاملة بالنواب: قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تاريخية
الجريدة الورقية