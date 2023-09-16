السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ اجتماع: كلمة الرئيس السيسي ببني سويف تتمتع بالشفافية والثقة المتبادلة مع الشعب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أثنى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الاجتماع، بكلمة الرئيس السيسي اليوم بكلمة ببني سويف، معقبًا: “كلمة الرئيس السيسي بها نوع من الود وتقديره للشعب، وإدراكه لمعاناة المواطنين، وهذه الكلمة ليس لها مثيل”.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن المواطن المصري على مر العصور شخص مثابر ولديه القدرة على التحمل مهما كان حجمها، ولديه تراكمت تاريخية على مدار السنين.

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ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي تميز بالبساطة والشفافية والثقة المتبادلة بين الرئيس والشعب، موضحًا أن فكرة المكاشفة والصراحة في الحديث تدل على احترام الرئيس لشعبه.

وأوضح أن اعتراف الرئيس السيسي بوجود مشاكل ويسعى حلها، تشير إلى دلالات قوية لتقديره للشعب، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي يعرف معدن الشعب ويقدره ويعرف تاريخه جيدًا.

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