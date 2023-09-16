السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عزة مصطفى تشيد بقرارات الرئيس السيسي: لديه دراية كاملة بأحوال المواطنين

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء، لافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية المختلفة.

وقالت خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع قرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، من أجل تحفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين الرئيس السيسي لديه علم بكل ما يجري.

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النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق تثمن قرارات الرئيس السيسي

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وتابعت: “الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي إلى ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات،  وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

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