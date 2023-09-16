عزة مصطفى تشيد بقرارات الرئيس السيسي: لديه دراية كاملة بأحوال المواطنين

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء، لافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية المختلفة.

وقالت خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع قرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، من أجل تحفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين الرئيس السيسي لديه علم بكل ما يجري.

وتابعت: “الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي إلى ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.