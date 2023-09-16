رونالدو يقود النصر لانتصار مهم على الرائد في الدوري السعودي

حققَّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الانتصار بـ3 أهداف دون مقابل على نظيره الرائد، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، في إطار منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

رونالدو يسجل في فوز النصر على الرائد:

افتتح النجم السنغال ساديو ماني التسجيل لنادي النصر في شباك الرائد عند الدقيقة 46 من اللحظات الأخيرة بالشوط الأول، وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني تمكن اللاعب أندرسون تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني للعالمي، ضم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 78 من عمر المواجهة بين الطرفين.

وفي الدقيقة 88 من عمر لقاء النصر والرائد سجل اللاعب محمد فوزير الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب أندية الدوري بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ15 من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الرابعة هذا الموسم بعد فوز وحيد وتعادل.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي.