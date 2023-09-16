قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية.

قال مدير الحرم، غسان الرجبي، في تصريح صحفي: “إن إغلاق الحرم الإبراهيمي يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق حوالي 36% من أروقة الحرم بشكل دائم”.

أضاف أن قوات الاحتلال تغلق الحرم 10 أيام سنويًّا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، وتسلب حق المصلين الفلسطينيين في أداء عبادتهم وشعائرهم الدينية.

أوضح ان الاحتلال قرر إغلاق الحرم هذا العام بتواريخ 16، 20 ،24، 25 من شهر سبتمبر الجاري.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر غد الجمعة، بحجة رأس السنة العبرية.

قال جيش الاحتلال في بيان صحفي: “بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية، بدءًا من منتصف غدًا الجمعة وسيتم رفعه في يوم الأحد الساعة 23:59 بناء على تقييم الوضع الأمني”.

في قطاع غزة، تغلق سلطات الاحتلال معبري كرم أبوسالم التجاري، وبيت حانون إيرز الخاص بحركة الأفراد، أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، بالإضافة لتجميد عمل بعض الحواجز، وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.

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