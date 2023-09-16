إصابة 22 فلسطينيُا في مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وحاصرت عدة أحياء فيها، كما حطمت عددا كبيرا من أبواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

و أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 22 فلسطينيا أصيبوا اختناقا بالغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وتعدى عدد الجنود المنتشرين في البلدة المئات، كما تمركزت الآليات العسكرية في أكثر من حي، فيما أغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول إليها والخروج منها.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا على بلدة بيتا منذ أيام وتجري مداهمات وتفتيش لأحياء فيها.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أن مراسلها أفاد بأن جنود الإحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن شابًا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات إختناق.

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