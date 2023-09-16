المنتجات التي تحتوي على السمن تقتل القلب ببطء.. طبيب يعلق

قال طبيب القلب الروسي، الكتور دينيس سوكولوف، إنه للحفاظ على صحة القلب، يجب عليك التوقف عن شرب السمن، والمنتجات التي تحتوي على السمن تقتل القلب ببطء.

وفقًا لحديثة مع موقع MedikForum، فإن الأطعمة التي تقتل القلب ببطء تشمل السمن والمنتجات التي تحتوي عليه (البسكويت ورقائق البطاطس والكعك) والنقانق والأطعمة المعلبة والوجبات السريعة.

ذكر الطبيب أن المنتجات المدرجة تحتوي على دهون متحولة - وهي دهون نباتية معدلة رخيصة الثمن يمكن أن تتخذ شكلًا صلبًا. ويرتبط استهلاك هذه الدهون بحدوث مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول وتطور تصلب الشرايين.

علَّق طبيب القلب قائلًا: "إذا كنت تريد ملفات تعريف الارتباط للشاي، فمن الأفضل أن تقضي بعض الوقت وتخبزها بنفسك - من تلك المنتجات التي تثق بها".

أضاف سوكولوف أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم والحليب والزبدة والأجبان يضر بصحة القلب، ويسهم استهلاكها غير المنضبط في زيادة رواسب لويحات تصلب الشرايين في الأوعية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أكد دينيس سوكولوف أن كمية الدهون المستهلكة يوميًّا يجب ألا تتجاوز القاعدة الفسيولوجية.

قال الخبير: "يحتاج الرجل البالغ، اعتمادًا على الطول والوزن ومستوى النشاط البدني، من 70 إلى 154 جرامًا من الدهون يوميًا، وتحتاج المرأة إلى من 60 إلى 102 جرامًا".

وصف طبيب القلب الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة والنشا والمنكهات والملح بكميات تزيد عن ملعقة صغيرة يوميًّا بأنها مواد أخرى ضارة بالقلب.