السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق تثمن قرارات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري اليوم بيانا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارت الرئيس السيسي

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النائب أحمد أبو زيد: قرارات تاريخية للرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف

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عمال "النقل العام": قرارات الرئيس السيسي بزيادة العلاوات تاريخية


جاء في البيان أن النقابة العامة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.


فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجمالي الدخل للدرجة السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠، هذا بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٣٦ إلى ٤٥ ألف بزيادة حد الاعفاء ٢٥% 
كذلك زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.
الأمر الذي يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
والنقابة العامة إذ تثمن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.

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