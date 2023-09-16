النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق تثمن قرارات الرئيس السيسي

أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري اليوم بيانا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارت الرئيس السيسي



جاء في البيان أن النقابة العامة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.



فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجمالي الدخل للدرجة السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠، هذا بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٣٦ إلى ٤٥ ألف بزيادة حد الاعفاء ٢٥%

كذلك زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.

الأمر الذي يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

والنقابة العامة إذ تثمن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.