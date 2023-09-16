نقيب الصحفيين يشكر السيسي على قراره بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا (شاهد)

وجه خالد البلشي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه لتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين.

وأشاد البلشي خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي مقدرة ونشكره على القرار .

وتابع أن أي قرار يخفف الأعباء على المواطن لابد من تثمينه، ونوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل للصحفيين، ولدينا قطاع واسع من الصحفيين والبدل كان محل مطالبات لزيادته ".

وأشار إلى أن قضية بدل الصحفيين أحد القضايا المهمة في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتبر البدل جزءً رئيسا من دخلهم، مشيرًا إلى أن البدل كان دائما محل مطالبات بزيادته: «نوجه الشكر للرئيس على هذا الاهتمام».

وأكمل البلشي :"أن القرار يأتي في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية وأظن أنه رسالة مهمة لابد من التعامل معها، وتخفيف الأعباء عن الصحفيين بشكل أو بآخر ربما تكون أحد الرسائل القوية جدا التي ينتظرها عدد كبير من الزملاء مثلما ننتظر قرارات أخرى تتعلق بالصحافة سواء من خلال العمل على مساحة أوسع لكي تعبر عن المواطنين بشكل حقيقي".