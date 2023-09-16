برايتون يقهر مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نادي برايتون الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

برايتون يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية

افتتح اللاعب داني ويلبيك التهديف للشياطين الحمر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب باسكال جروس من إضافة الهدف الهدف الثاني للحمامات البيضاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وأضاف اللاعب جواو بيدرو الهدف الثالث لبراتيتون في الدقيقة 71، وأضاف اللاعب التونسي الدولي حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي برايتون إلى 12 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب خلف مانشستر سيتي وليفربول، والتي جمعها من الفوز في 4 مواجهات وخسارة لقاء وحيد، على الجانب الاخر توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر من الترتيب جمعها من الفوز في مواجهتين وخسارة 3 مباريات.

بدأ مانشستر يونايتد مباراة برايتون بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز- ريجيليون

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن - مكتومناي

الهجوم: ماركوس راشفورد - هويلاند - برونو فيرنانديز

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون اليوم كل من حنبعل الذي شارك في الشوط الثاني وسجل الهدف الوحيد وهاري ماجواير وبايندير وأنطوني مارسيال وجارناتشو وبيليستري ووان بيساكا وجوني إيفانز وجور.