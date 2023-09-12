الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

صفقة على أسهم ماكرو كابيتال بـ 34.81 مليون جنيه

تداولات البورصة
تداولات البورصة

شهدت البورصة تنفيذ صفقة على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، في إطار تصفية حساب دعم استقرار سعر السهم المشار إليه بنشر طرح أسهم الشركة.

وقالت البورصة، إن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت نفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ماكرو كابيتال المصدرة لعدد 10,645,303 سهم بقيمة اجمالية 34,810,141 جنيه.

يشار إلى أن ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال، سجلت صافي ربح بلغ 29.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 71.37 مليون جنيه خلال نفس النصف من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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