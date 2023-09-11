الأسهم الأمريكية: ترتفع مع صعود أسهم "تسلا" وترقب بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع صعود أسهم شركة تسلا، بينما ترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو73.42 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.21% عند الفتح ليصل إلى مستوى 34650.01 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شرمة في أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بما يصل الى نحو 23.49 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.53% ليصل إلى مستوى نحو 4480.98 نقطة.

فيما صعد ايضاً المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 122.51 نقطة أو بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.89% ليصل إلى مستوى نحو 13884.03 نقطة عند الفتح.

الأسهم اليابانية: "نيكاي" يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي فى أسواق الأسهم اليابانية في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% إلى 32690.54 نقطة،

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.43% ليصل إلى مستوى نحو 2369.11 نقطة.

وكان المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية انخفض بأكثر من 1%، الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظرا على هواتف آيفون.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.298 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 13.3 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.53% ليبلغ 19278.72 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.91% مسجلاً 3793.15 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 1.05% لينهي التعاملات عند مستوى 5584.09 نقطة .