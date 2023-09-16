ريمونتادا مانشستر سيتي تضرب وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار بثلاتثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب ستاد لندن الأولمبي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024.

مانشستر سيتي يفوز بريمونتادا على وست هام يونايتد

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب جيمس وارد في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب جيريمي دوكو في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني من تلك المواجهة، بينما تمكن اللاعب برنارد سيلفا من تسجيل الهدف الثاني للسيتيزنس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 86 نجح اللاعب إيرلينج هالاند من إضافة الهدف الثالث للسيتيزنس في الدقيقة 86، ليستعيد صدارة الترتيب في لقاء سيطر فيه السماوي بـ "الطول والعرض".

بتلك النتيجة رفع نادي مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول من جدول الترتيب محققًا الانتصار في خمسة مواجهات على التوالي، ومعه ثاني أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في البريميرليج.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 10 نقاط في المركز السادس من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الأولى في المسابقة بعدما فاز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

كان يتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد اورتيجا وكارسون وفيليبس وآكي وجوميز ونونيز وبوب ولويس.

على الجانب الآخر يمتلك نادي وست هام يونايتد على مقاعد البدلاء كل من فابيانسكي وكريسويل وفورنال وقدوس ومافروبانوس وإنجز وبن رحمة وأوجبونا وكيهرير.