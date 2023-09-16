تجارة طنطا تنظم أول ملتقى توظيفي لتوفير فرص العمل للشباب

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لكلية التجارة جامعة طنطا والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى حضور الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمود سليم، أن تنظيم هذا الملتقى التوظيفي بمشاركة أصحاب الشركات وممثلي مؤسسات التعليم الأساسى وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية؛ لتوفير فرص التدريب والعمل للطلاب والخريجين.

يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بتحقيق التكامل والشراكة الفاعلة مع الشركات في إطار تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومحاورها التنفيذية، موضحا أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين ويتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل، موجها الشكر لادارة الكلية والقائمين على تنظيم الملتقى.

من جانبه أوضح الدكتور هانى الشامى أن الملتقي هو الأول في المحور التوظيفي الذي يقام في كلية التجارة جامعة طنطا، ويستقبل جميع منتسبي الكلية لفتح افاق كثيرة ومتنوعة للخريجين ولطلاب الفرق النهائية للاستفادة من ورش العمل التى أقيمت على هامش الملتقي في عدة محاور.

وفى السياق ذاته أضافت الدكتور دينا عبدالهادي أن الملتقى شهد تنظيم ورش العمل التأهيلية والإرشادية في الجوانب المهنية بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية للشركات وتنظيم العمليات التشغيلية وأسس تقييم واختيار المتقدمين للعمل، إضافةً إلى توفير عدد حوالي ١٥٠٠ من الفرص الوظيفية والتدريبية في أكثر من ٥٠ شركة.

أوضحت الدكتورة ياسمين السنطيل انه نظراً للاقبال الشديد على الملتقي، تم زيادة عدد ورش العمل والجلسات النقاشية التي تقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني والتي جاءت تحت عناوين "Carver Readiness" و "How Much is Your Mind"و" Personal Branding "وحاضر بها مجموعه من المتخصصين بمجال كتابة السير الذاتية وكيفية استغلال المواهب وكيفية ادارة المهارات لصناعة بيئة عمل منتجة.

شهدت الفعاليات حضور الدكتور أسامة بدر المستشار الاكاديمي لمركز التطوير المهني والدكتورة ياسمين السنطيل مدير وحدة متابعة الخريجين والدكتور سامح سراج مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيرة عبدالدايم مدير مركز التطوير المهني ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة.