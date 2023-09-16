ماني يمنح النصر التقدم على الرائد في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة النصر والرائد بتقدم العالمي بهدف دون مقابل، في اللقاء الجاتري بين الطرفين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

النصر يتقدم على الرائد بهدف ماني

وسجلب ساديو ماني الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند الدقيقة 46، في شوط شهد سيطرة على الكرة من جانب العالمي، مقابل تبادل كبير للهجمات بين الطرفين على ملعب بريده، وحصل اللاعب بندر وحيشي على بطاقة حمراء في الدقيقة 49 من الشوط الأول.

بدأ نادي النصر لقاء الرائد بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام وعلي لاجامي وإيمريك لابورت وأليكس تيليس.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب وساديو ماني.

ويمتلك النصر بقيادة المدرب لويس كاسترو على مقاعد بدلاء النصر أمام الرائد كل من وليد عبدالله وعبدالإلة العمري ومحمد ال فتيل ونواف بوشل ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام وأندرسون تاليسكا.

على الجانب الأخر يمتلك نادي الرائد على مقاعد البدلاء كل من أحمد الرحيلي وعبدالله الفهد وخالد السبيعي حمد الجيزاني ونايف هزازي ومامادو لوم وفارس الغامدي وراكان الدوسري وكريم بركاوي.