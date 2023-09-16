الأهلي يبحث عن انتصار غائب على التعاون منذ 4 سنوات بوجود أزمة

يبحث الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عن انتصار غائب على حساب نادي التعاون منذ أربعة سنوات، وذلك في اللقاء الذي يجمع بين الفرقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فوز غائب لـ الأهلي على التعاون

يبحث الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الفوز على نظيره التعاون بعدما غاب عن خطف الثلاثة نقاط منه منذ مواجهات موسم 2019-202 حينما فاز الراقي على سكري القصيم بنتيجة 3\1.

منذ موسم 2019-2020 لعب الفريقان 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق السكري الانتصار في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في مواجهتين، ولم يكن هناك مواجهات بينهم في الموسم الماضي بسبب هبوط الراقي لدوري يلو.

لقاء الأهلي أمام التعاون اليوم هو المواجهة رقم 25 في تاريخ مواجهات الطرفين، حقق فيها الجداوي الانتصار في 8 مواجهات بينما فاز السكري في 6 مباريات وكان التعادل حاضرًا في 10 مواجهات.

6 غيابات عن الاهلي أمام التعاون

يغيب عن الأهلي أمام التعاون ستة لاعبين هم، فراس البريكان بسبب وعكة صحية، وميريح ديميرال للإيقاف، وعبدالله عطيف بسبب الإصابة، وهيثم عسيري لارتباطه مع المنتخب الاولمبي تحت 23 عام ومعه كل من عبدالرحمن الصانبي وريان حامد.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.