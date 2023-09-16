أسعار صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت، 16 سبتمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

الدينار الكويتي

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 99.06 جنيه للشراء، 100.00 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.91 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.74 جنيه للشراء، 100.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

الدرهم الإماراتي

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.