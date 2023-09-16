581 جامعيًّا ينضمون لرابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع شباب الجامعات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في أسبوع شباب الجامعات.

تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات برئاسة الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورؤساء الجامعات، وبمشاركة ما يقرب من 5000 طالب وطالبة من 47 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية.

على مدار أسبوع نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الكثير من الأنشطة التوعوية لرفع وعي طلاب الجامعات المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم والقدرة على تحصيل المواد الدراسية وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضًا تنفيذ الأنشطة الرياضية بهدف تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لا سيما مشكلة تعاطي المخدرات بالتوازي أيضًا مع تنفيذ الكثير من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

فيما يتواجد مقرات للصندوق "بيوت التطوع"، داخل الكثير من الجامعات المصرية، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" للصندوق مجانًا وفى سرية تامة.

خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات تقدم 581 طالبًا وطالبة من المشاركين للانضمام لرابطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذْ لدى الصندوق أكثر من 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يشاركون في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

على جانب أخر وفي السياق نفسه، استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات، وزار الطلاب أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق وقاعات تدريب وإعداد الكوادر التطوعية المشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لتعريف الطلاب بالمشروعات ومؤسسات الدولة وصقل خبراتهم العملية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كما أن هذا المركز تم تأسيسه بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج العلاج بالعمل وتقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع.



وجهت القباج بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات المصرية طوال أيام الدراسة من خلال "بيوت تطوع" للصندوق داخل الكثير من الجامعات المصرية، وتستهدف تنفيذ عددٍ من الأنشطة التوعوية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان كما يحرص الصندوق على مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، بجانب التنظيم للفعاليات والبرامج والأنشطة كافة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بفعاليات الأعياد القومية كافة.