تشكيل النصر لمواجهة الرائد في الجولة السادسة من الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الرائد اليوم، في لقاء يجمع الطرفين ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

تشكيل النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الرائد ومعه ساديو ماني وعبدالرحمن غريب في خط الهجوم، ويتواجد اندرسون تاليسكا على مقاعد البدلاء، معتمدًا على طريقة لعب 4-3-3، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام وعلي لاجامي وإيمريك لابورت وأليكس تيليس.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب وساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الرائد كل من وليد عبدالله وعبدالإلة العمري ومحمد ال فتيل ونواف بوشل ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام وأندرسون تاليسكا.

يحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل نادي الرائد المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.