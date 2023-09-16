السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانيه : قرارات زيادة الأجور تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين

هناء سرور عضو مجلس
هناء سرور عضو مجلس النواب

أشادت هناء سرور عضو مجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها الحكومة اليوم خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكدة أن هذه القرارات تصب في صالح قطاع كبير من ملايين المواطنين وتأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم.

قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي

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وأضافت  هناء سرور، أن هذه القرارات التاريخية تؤكد أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة .

 

 وأكدت النائبة هناء سرور أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعيش عصراً جديداً على كافة المستويات وخلق فرص جديدة للمواطن، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجيهاته في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات ، مشيرة إلى أن محافظة بنى سويف شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى إحدى أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.

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