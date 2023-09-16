وكيل دفاع النواب: قرارات الرئيس السيسي سيكون لها مردود فوري وإيجابي علي حياة المواطن

الأمانة والإخلاص منهج الرئيس مع أبناء وطنه

اشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بحزمة القرارات الحمائيه التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الزيارة التي يقوم بها الي بني سويف اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ، ومشروعات حياة كريمة ، مؤكداً بأن استشعار الرئيس لمعاناة البسطاء ، وإجراءاته الحاسمه للتخفيف علي المواطنين أكدت أننا أمام رئيس بدرجة انسان ، وقائد عظيم يحمل هموم وطنه علي عاتقه ولايري الا مصلحة الوطن والمواطن.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس ستكون له آثار كبيرة في التخفيف علي المواطن ، في ظل موجات غلاء الأسعار والتضخم الي تضرب دول العالم ، والتي استشعر الرئيس بها ، وترجم ذلك بقرارات حمائيه ستكون لها مردود فوري و إيجابي كبير علي حياة المواطنين .

وأوضح إبراهيم المصري أن الرئيس بين في كلماته الصادقه ، أنه إنسان كبقية شعبه يستشعر آلامهم ومعاناتهم وصوت المصريين يصل مسامعه ، وان إرادة المصريين هى البطل الحقيقي ، وان وحدتنا هى ضمان بقائنا ، وجميعها رسائل تؤكد أن الأمانة والإخلاص للوطن والشعب هي منهج ودستور الرئيس في علاقته مع أبناء وطنه .

ودعي وكيل دفاع النواب جميع المصريين الي التوحد خلف القياده السياسيه الوطنيه الحكيمه ، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ، والتي أكد عليها الرئيس في كلمته ، لنعبر بسفينة الوطن الي بر الأمان.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.