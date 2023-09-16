حب على سطح المنزل.. خطوبة يارا فهمي بطلة برنامج SNL بالعربي

احتفلت الفنانة الشابة يارا فهمي بطلة برنامج SNL بالعربي بخطوبتها، على رجل من خارج الوسط الفني يدعى محمود خيري، مساء أمس الجمعة، وسط أجواء عائلية تغمرها الحب والفرحة.

يارا فهمي

خطوبة يارا فهمي على سطح المنزل

نشرت يارا فهمي صور حفل الخطوبة على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وشاركت جمهورها الأجواء السعيدة والبسيطة.

وحرص على حضور خطبة يارا فهمي أصدقائها المقربين، وأهالي الأسرتين، واحتفلت يارا بالخطبة أعلى سطح منزلها.

يارا فهمي

يارا فهمي

وظهرت يارا فهمي في الصور بإطلالة ساحرة تشبة إطلالة الأميرات، حيث ارتدت فستان منفوش طويل باللون "البينك" تميز بقصة "الأف شولدز"، كما اعتمدت تسريحة شعر مموجة، ومكياج خفيف بالوانات النود والبينك.

أخر أعمال يارا فهمي

شاركت يارا فهمي في مسلسل ونسني ، والذي يعد آخر أعمال لها، ولعبت خلاله دور طبيبة، وطُرح عام 2020، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول عدد من الشباب الذين يعدون مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل ويحصل على تقييم عالي.

يارا فهمي

وضم مسلسل ونسني العديد من الفنانين، منهم: محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، أحمد سلطان، حنان سليمان، ماجد المصري، سامي مغاوري، عبير منير، أسامة عبد الله.

برنامج SNL بالعربي

SNL بالعربي، هو نسخة عربية من البرنامج الأجنبي Saturday Night Live، المذاع على شبكة NBC، وهو برنامج كوميدي مصري عربي متنوع يبث على الهواء مباشرة في وقت متأخر من الليل على شبكة شبكة قنوات (ON).

تم عرض البرنامج لأول مرة مرة في 16 فبراير 2016 على OSN وبث في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق أوروبا، في 7 أكتوبر 2017 في بداية الموسم الرابع ، بدأ بث العرض على قناة ON، إلا أن تم تعليق العرض من قبل المجلس الأعلى للإعلام في فبراير 2018 لاحتوائه على "تداعيات جنسية".

برنامج snl بالعربي

وشارك في البرنامج كلًا من، خالد منصور، شادي الفونس، نور قدري، توني ماهر، محمود الليثي، اسلام ابراهيم، ميرنا جميل، احمد سلطان، علوي الحسيني، نانسي صلاح، يارا فهمي، حازم ايهاب، عمرو وهبه.